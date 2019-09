3 sep 2019

Compartir en google plus

Damos por inaugurado el mes de los cambios, de la vuelta a la rutina, del fin de las vacaciones de verano y del inicio del entretiempo. Septiembre es un mes que siempre cuenta con partidarios y detractores, pero que sin importar de cuál de los dos grupos seas, no hay duda de que es una de las fechas claves en el calendario para la gran mayoría

Es el momento de combinar todas esas tendencias que hemos estado viendo durante el verano con otras de nueva colección y más cercanas al otoño, que consigan darnos esos looks perfectos para comenzar septiembre derrochando mucho estilo.

Por eso, no hemos podido resistirnos a tomar nota de los cinco looks con los que la influencer Mónica Sors nos propone empezar septiembre y que aún estás a tiempo de copiar ¡Te contamos cómo!

Look 1:

Los vestidos cortos de manga larga serán nuestros aliados infalibles, como este modelo de nueva colección que la influencer ha fichado en H&M y que aún podrás copiar en un modelo similar por 29,99 euros.

Vestido corto en tejido de crepé con inserciones de encaje delante y escote de pico de H&M, 29,99 euros. pinit Instagram/H&M.

Look 2:

Los looks con camisa de manga larga y bermudas serán los reyes de la oficina y de tus estilismos de diario esta temporada. Mónica Sors nos propone combinar esta camisa larga con volantes en los puños de su firma Mónica Sors the brand con unas bermudas en color beige de Zara ¡La combinación nos encanta!

Camisa Kendall Blanca de Mónica Sors the brand (44,99 euros) y bermuda fluida de tiro alto con bolsillos laterales de Zara (19,95 euros). pinit Instagram/Monica Sors The Brand/ H&M.

Look 3:

Otra de las prendas que no podrá faltar en tu armario este mes de septiembre es un mono. Es la prenda perfecta que mejor se adapta a todos los looks y estilos y si además te decantas por uno en color beige como el que ha encontrado la influencer en H&M o como el mono vaquero de Mango que no te quitarás cuando acabe el verano ¡mejor! Serán tu nueva prenda salvavidas y podrás combinarlos con todo lo que te propongas.

Mono boiler tobillero con tejido de mezcla de viscosa, cuello en V, solapas de muesca y botones ocultos delante de H&M, 39,99 euros. pinit Instagram/H&M.

Look 4:

Los vestidos extralargos con manga larga son capaces de salvar cualquier estilismo en segundos, por eso Mónica Sors no ha dudado en hacerse con este que aún encontrarás disponible en H&M por 39,99 euros.





VER 16 FOTOS 16 vestidos largos, midi y cortos que cuestan menos de 30 euros

Vestido largo estampado con tejido vaporoso de gasa ligeramente arrugada de H&M, 39,99 euros. pinit Instagram/H&M.

Look 5:

Y para rematar también necesitarás un buen look de falda mini y camisa. La influencer ha elegido su camisa Kendall pero esta vez en color beige y la ha combinado con una falda corta tipo pareo en color blanco, también de su firma. ¡Todo un lookazo!

Camisa Kendall en beige de Mónica Sors the brand (44,99 euros) y falda Hailey en blanco también de la firma (39,99 euros). pinit Instagram/Monica Sors The Brand.

¿A qué esperas para copiarlos esta temporada?