6 sep 2019

Compartir en google plus

Parece que Lovely Pepa no quiere que acabe nunca el verano. Y nosotras, tampoco. Y por eso, la influencer apura los días de calor en Venecia -que estos días se ha convertido en la capital del cine gracias a su Festival- con looks todavía veraniegos. La maleta de Alexandra Pereira para este viaje ha ido cargada de prendas de Zara. Un vestido mini color crudo con cinturón joya, una blusa roja de manga jamón y, ahora, un vestido oversize blanco que nos ha parecido el más cómodo de todos los looks que le hemos visto a la influencer en semanas.

Lovely Pepa ha paseado por Venecia con este cómodo y estiloso vestido de la nueva colección de Zara que cuesta menos de 30 euros. pinit @alexandrapereira

Un vestido de corte oversize, en popelín blanco, con manga corta abullonada y cuello caja. Ella lo lleva con un bolso de mano de Bottega Veneta en marrón y unas bailarinas a juego. Pero según se acerque el otoño, quedará igual de mono con unos botines marrones. El vestido es de la nueva colección de Zara y tiene un precio más que interesante: 29,95 euros.

Vestido blanco de popelín de la nueva colección de Zara (29,95 euros). pinit zara

Pero lo mejor de este vestido es su disponibilidad de tallas. Si gracias a su corte amplio ya es un vestido que da mucho de sí (talla bastante grande) tiene un añadido más que va a poner muy contentas a las que tengan una talla grande: hay diponibilidad hasta la XXL. Y no es un espejismo. Es cierto que muchas veces hay prendas en Zara que ya incluyen la XL entre su tallaje, pero suele estar agotada el 99% de las veces. Sin embargo, en esta ocasión, el vestido de Lovely Pepa sí que está disponible, y hasta la XXL nada menos.

Si, como nosotras, te niegas a dejar atrás el verano y quieres apurar sus últimos días con el mejor estilismo posible, no dejes escapar este vestido. ¡No te arrepentirás!