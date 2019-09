11 sep 2019

No hay nada que nos guste más que una prenda resultona que cueste muy poco dinero. Y aunque reconocemos que los vestidos de invitada son nuestra debilidad -como este de Primark que cuesta menos de 20 euros-, las prendas de fiesta tampoco se nos dan mal. La última que hemos fichado ha sido esta falda de Bershka. Una prenda sexy que te convertirá en la reina de la fiesta por 22,99 euros. Después del top rosa que descubrimos en la firma de Inditex y con el que vamos a arrasar este otoño, esta nueva falda pareo se ha convertido en nuestra nueva obsesión metalizada.

Falda pareo de la nueva colección de Bershka (22,99 euros). pinit bershka

Se trata de una falda tipo pareo de largo midi, anudada a un lado, que deja una abertura de lo más sexy. Su tejido plisado le da un plus de estilo y la convierte en una de las faldas estrella de la nueva temporada de Bershka. Sobre todo porque no solo te la podrás poner para tus looks de noche; en la web de la firma demuestran que también queda genial con un jersey de punto para un look de día.

Falda metalizada tipo pareao de la nueva colecciónd e Bershka. pinit bershka

Cuesta 22,99 euros, es preciosa y sienta bien a todos los tipos de cuerpo. La pregunta es, ¿cómo no la habíamos fichado antes? Porque se trata de una de las novedades de esta semana en la web de Bershka y quizá por eso todavía quedan tallas. Hay disponibilidad de la XS a la L. Pero no tardes mucho en hacerte con ella porque tenemos la clara sospecha de que se va agotar en cuestión de días.