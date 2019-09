11 sep 2019

Empieza la nueva temporada y hay que ir pensando en la ropa de otoño. Pero no solo la que vamos a usar en nuestro día a día, también en la que nos vamos a poner para esas bodas que tenemos a la vista. Parece que el calor ya no acompaña y hay que buscar alternativas para nuestros looks de invitada para los que ya no vale un vestido sencillo de verano. Menos mal que Mery Turiel -experta en looks de otoño low cost- nos ha dado la mejor idea. Elegante, sexy y, además, económico. Ahora lo tenemos claro: hay que apostar por el traje de chaqueta para las bodas. Y si es de lentejuelas, mejor.

La influencer acudía a Londres al estreno de una película y eligió para la ocasión un look que nosotras vamos a copiar para ser la invitada más original. Un traje de chaqueta y pantalón de lentejuelas rojas que es, a al vez, elegante y muy sexy. Sobre todo si lo llevas como ella, sin nada debajo, solo dejando ver ligeramente un sujetador negro. Unas sandalias negras y unos pendientes de brillos (los suyos son de My peep toes shop) ponían la guinda a un look espectacular. Y el toque de la chaqueta remangada -dejando ver el forro negro- ya nos parecen lo más.

El traje de lentejuelas rojas de Mery Turiel es de la nueva coelcción de Zara. pinit zara

El traje es fácilmente copiable y ya lo hemos añadido a nuestro carrito de la compra. Es de Zara y quedan tallas de las las dos cosas, tanto de la chaqueta como del pantalón. No es que sea lo más barato de la firma de Inditex pero la inversión merece la pena. Puedes llevar todos junto o bien usar la blazer y el pantalón por separado para tus looks de fiesta. E, incluso, para Nochevieja. Porque parece que queda mucho pero luego se empiezan a agotar las cosas, sobre todo en Zara. La chaqueta cuesta 79,95 euros y el pantalón 49,95.

Blazer de lentejuelas de Zara (79,95 euros). pinit zara

Pantalones de lentejuelas de Zara (49,95 euros). pinit zara

Por menos de 130 euros vas a ser la invitada más espectacular de tus bodas de otoño. ¿Merece o no merece la pena? Nosotras creemos que sí.