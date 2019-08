28 ago 2019

No hay nada más versátil y femenino que un vestido y si tú piensas lo mismo, seguro que tienes tu armario plagado de esta prenda salvavidas en todas las versiones. Los hay estampados, de flores, largos, midi, cortos, asimétricos y de todos los colores, pero siempre hay uno al que todas acabamos recurriendo antes o después y que forma parte de todo buen fondo de armario: un buen vestido negro.

Sí, hablamos de ese vestido capaz de sacarnos de un apuro cuando no sabemos que llevar puesto a una fiesta, a un evento, a una boda e incluso en un look básico de diario y que en segundos nos asegura el mejor de los looks. Todo un clásico de los básicos que nunca pasa de moda y que Mery Turiel ha encontrado personificado en un vestido de la nueva colección de Zara.





"Típico vestido que igual te soluciona una cena, una cita o la Nochevieja del 2025", ha señalado la influencer en este último estilismo de Instagram y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo ¡Es el nuevo básico salvavidas!

Sin duda, el toque que marca la diferencia en este vestido es ese detalle cut out que sigue en plena tendencia esta temporada y que aporta un estilo súper elegante y chic a cualquier look.

Además de esto, también se trata de un minivestido perfecto para presumir de piernas kilométricas y que ya queremos incorporar a nuestra lista de prendas que hacen más alta y además deja los hombros muy escotados así que es ideal para estilizar al máximo esta zona.





Nosotras ya planeamos combinarlo con nuestras sandalias de verano, nuestras cuñas, con unos taconazos como nos proponen en la web de la firma o incluso con unas botas militares y una gabardina larga para los días de entretiempo.

Si tú también quieres salvar todos tus lookazos a partir de este momento, te recomendamos que no lo pierdas de vista porque seguro que no durará mucho en la web.

Vestido de punto con cuello redondo y manga sisa, 25,95 euros. pinit Zara.

Conseguirlo te costará solo 25,95 euros ¿A qué esperas para hacerte con él?