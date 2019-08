14 ago 2019

Las vacaciones de las influencers nos han descubierto una marca que probablemente no habías fichado todavía y que tendrías que hacerlo ya. Ya habíamos echado el ojo a la firma House of CB con el vestido más sexy de Edurne y el top con el que presumir de vientre plano de Aretha Fusté, y ahora hemos fichado otra, Rat and Boa. Es una firma a la que ya se han rendido varias instagramers y que protagoniza los looks más ideales de la red social. La última en hacerlo ha sido Marta Lozano escogiendo uno de los vestidos más sexys de la marca gracias a su escotazo en la espalda.

La influencer se encuentra pasando unos días en Menorca junto a su pareja y amigos y para disfrutar de una puesta de sol escogió un diseño ideal de Rat and Boa. En concreto un vestido largo, en blanco roto y de tirantes muy sexy, a la par que elegante y delicado. Tiene la espalda al aire con unas tiras cruzadas y el escote es suelto. La prenda cuesta 165 euros y se encuentra disponible desde la talla XXS hasta la XL.

Marta Lozano se ha hecho con uno de los vestidos más sexys de Rat and Boa. pinit ratandboa.com

Pero Marta Lozano no ha sido la única que tiene debilidad por esta firma. Hay muchas influencers que han apostado por looks con prendas de Rat and Boa y la que más lo ha hecho ha sido Paula Ordovás. El verano de la creadora de Mypeeptoeshop ha estado protagonizado por vestidazos de esta marca, incluido el mismo que ha llevado Marta Lozano. Desde el vestido con el que confirmó que el negro es color perfecto para ir de invitada, hasta con uno de estampado tie-dye.

La firma es ya conocida por sus vestidos veraniegos de estilo lencero que también son ideales para adaptar a tu look de invitada. Sin embargo, también tiene a la venta tops, monos y faldas y sus precios no son desorbitados. Y tú, ¿te atreves con la firma favorita de las infleuncers?

No te pierdas...

- La nueva firma de ropa que arrasa entre las influencers es...

- Así llevan la camisa blanca de verano tres influencers top

- Cómo comprar en Amazon la ropa favorita de las influencers... ¡a precios súper baratos!