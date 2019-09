12 sep 2019

Si hay una combinación de colores que no falla nunca, esa es sin duda el blanco y negro. Uno de los looks básicos infalibles que, aunque a primera vista pueda parecer aburrido, lo cierto es que puede acabar convirtiéndose en una de esas combinaciones clave para cuando no sabes qué ponerte y sobre todo para el entretiempo.

La influencer Rocío Osorno ha dado con el outfit perfecto para hacer de este dúo el verdadero ganador y todo gracias a uno de esos pantalones 'no pitillo' que esta temporada han conquistado a la mayoría de firmas y sobre todo a la nueva colección de Zara.

Una nueva colección en la que los principales protagonistas han sido los famosos Slouchy Jeans que más hemos visto en Instagram y que incluso la propia Rocío Osorno nos propuso combinar de 10 formas diferentes. Pues bien, parece que esta vez la influencer ha vuelto a caer rendida a uno de los nuevos modelos de pantalón de Zara y esta vez se trata de estos pantalones cargo en color blanco y con cremalleras en la parte frontal del bajo que Rocío Osorno ha combinado con un top halter con efecto ante de Zara y un cinturón con diseño de cadena de Pull & Bear:





¿El resultado? Un look clásico perfecto para inspirar nuestros próximos estilismos de oficina y de diario y que ya planeamos copiar. Al menos, ya estamos pensando en incorporar estos pantalones de la nueva colección de Zara a nuestro cambio de armario ¿La razón? Combinan con todo, dan ese toque informal perfecto para los looks de entretiempo, tiene tiro alto y diseño cropped así que hacen más delgada y su precio es de solo 29,95 EUR.

Así que ya tenemos claro que serán los próximos pantalones destinados a agotarse de la nueva colección de la firma.

Pantalón cargo de tiro alto con bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en la espalda, 29,95 EUR. pinit Zara.

Una de sus tallas ya ha desaparecido y el resto puede que no tarden en hacerlo... ¿A qué esperas para incorporarlos a tu armario?