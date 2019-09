15 sep 2019

A todas nos ha pasado. Entramos en una tienda (normalmente suelen pertenecer al grupo Inditex y empezar por Z, pero eso es otra historia), vemos LA PRENDA. Flechazo, amor a primera vista. Es la definitiva. La cogemos con mimo y cariño, nos la problamos y de repente... magia. Es la indicada. Pero es algo difícil que combinar... ¿Qué hacemos? Pues llevárnosla a casa. Y eso mismo ha hecho Mery Turiel con su última compra de Zara.

Se trata de un top negro, asimétrico, con dos volantes en la parte superior, pero ajustado en el tronco. El sueño de cualquier amante de lo 'extra' y el estilismo perfecto para salir de fiesta con tus amigas.

¿Cómo combinarlo? La influencer tiene la clave. Un vaquero negro, porque no hay nada como los básicos para llevar una pieza tan especial. Pero no bueno no se acaba aquí.

Su precio también es uno de sus pros: solo cuesta 39,95 euros y promete alegrar todos tus estilismos. ¿Aún no te hemos convencido? Para nosotras fue amor a primera vista en la percha de la tienda y en la foto de Mery, no decimos más.

Solamente... compadecemos a nuestra tarjeta de crédito.