17 sep 2019

Hemos hecho una lista de las prendas de entretiempo que arrasan, pero sin duda la combinación vestido más botas se ha convertido en el look salvavidas de esta época. Un dúo que Vanesa Lorenzo ya ha probado y no con cualquier tipo de botas, el conjunto perfecto lleva las de estilo cowboy, que son ya la tendencia más vista entre las influencers y un must have de tu armario de otoño. Se las hemos visto a María Fernández Rubíes, con un modelo rojo de Zara, y a María Pombo , con uno marrón mucho más barato. Sin embargo, en Lefties hemos encontrado las botas camperas perfectas low cost.

Todas las firmas han incluido en sus nuevas colecciones unas botas o botines de estilo cowboy. Y tienen tanto éxito que hasta en Mango hay un modelo con lista de espera. Pero la mayoría tienen precios muy poco asequibles. Sin embargo, la firma más low cost de Inditex ha sacado a la venta unas que serán tu salvación si también quieres unirte a esta tendencia. Lefties tiene disponibles unas botas camperas en color camel que cuestan 35,99 euros. Tienen un tacón bajo muy cómodo y son ideales porque la caña, además de no ser demasiado ancha, tiene un ligero bordado blanco.

Las botas cowboy más baratas están en Lefties y cuestan 35,99 euros. pinit lefties

Su tonalidad consigue que sean muy fáciles de combinar y su diseño poco llamativo las hace perfectas para el día a día. De hecho, la propia firma las propone como calzado principal para todos los looks de la campaña de otoño. Alba Díaz nos descubrió una falda que cuesta menos de 18 euros ideal para usarla con este estilo de botas y Sandra Majada ha conjuntado un vestido de verano con un modelo de Stradivarius muy similar a este de Lefties. Si te has enamorado como nosotras, no esperes mucho porque acaban de salir a la venta y solo esperamos que ninguna influencer se haga con ellas y las agote en un abrir y cerrar de ojos.