6 sep 2019

La bajada de temperaturas ya ha empezado en la mayor parte del país y con ella comienza esa habitual batalla entre las prendas de verano y las prendas más otoñales que en esta temporada se van a aliar. Ahora es el momento del entretiempo y por lo tanto, la época del año perfecta para pensar en esos looks que combinen ambas estaciones y entre todos, hay uno de nuestros dúos favoritos que no puede faltar y que las influencers y famosas siempre saben rescatar con estilo esta temporada: el mix de botas y vestido.

Una cómoda combinación que además de estar presente en los estilismos de aire boho, también da lugar a increíbles looks de noche, looks working y a todo tipo de estilismos street style. Para cada tipo de look y ocasión, siempre existe una combinación perfecta capaz de encajar con nuestro estilo y de favorecer nuestra figura. Y esta vez hay una modelo que ya ha encontrado esa combinación ideal: Vanesa Lorenzo.

Al menos eso es lo que hemos sacado en claro después de fichar este lookazo con mucho estilo boho que la modelo ha compartido en uno de sus stories recientes. ¡No puede parecernos más ideal!

Vanesa Lorenzo ha optado por un look de minivestido y botas de estilo cowboy. pinit Instagram.

En esta ocasión, Vanesa Lorenzo se ha decantado por elegir un minivestido camisero de la marca Rough Studios estampado en color rojo y blanco y con volante en el bajo, con unas botas tipo cowboy altas de la marca Kate Cate.

Lo cierto, es que no hemos podido resistirnos a buscar ambas prendas en sus respectivas webs y tenemos una mala noticia... Lo cierto es que tanto el vestido (219 euros) como las botas (690 euros), no cuentan con precios asequibles para nuestro bolsillo.

Luca Dress (219 euros) / Botas de Stella Rock (690 euros). pinit ROUGH STUDIOS/Kate Cate.

Pero lo que tenemos claro, es que la modelo ha vuelto a inspirarnos con este nuevo lookazo y ya hemos empezado a pensar en todos esos vestidos camiseros que querremos llevar con botas esta temporada.





Como este vestido mini confeccionado en tejido con mezcla de lino de cuello solapa y escote en pico, que hemos encontrado en Zara, por 29,95 euros y que ya planeamos combinar con estas botas tipo cowboy en color marrón, también de la firma (79,95 euros).

Vestido mini en color khaki (29,95 euros) y botas de tacón de piel de color arena, (79,95 euros). pinit Zara.

¿Y tú? ¿Ya has planeado tu look de botas y vestido perfecto?