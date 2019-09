3 sep 2019

Si hay algo que se puso de moda la pasada temporada y que tiene todas las papeletas para seguir estándolo en la próxima son, sin duda, las botas militares. Y Úrsula Coberó lo sabe. Por ello, ha recuperado de su armario el modelo que se hizo viral el año pasado de Pull&Bear para ponérselo ahora. Y lo ha hecho al más puro estilo Tokio, el personaje que interpreta en 'La Casa de Papel', aunque muy alejado del estilo romántico que le habíamos visto estos últimos días con un top de lunares.





Ha sido ella misma quien ha compartido este look que ha calificado como "Tokio style". La actriz se ha vestido con prendas que podría haber llevado perfectamente su personaje en la serie de Netflix y entre las que se encuentra las botas más deseadas. Un modelo negro con plataforma de Pull&Bear del año pasado que tiene como elemento característico los cordones amarillos. La actriz las conjuntó con una mini falda de vuelo negra y un top de tirantes del mismo tono. Añadió también un choker de Bulgari, accesorio que siempre lleva Tokio.

Úrsulua Corberó tiene las botas militares con cordones amarillos del Pull&Bear del año pasado que puedes encontrar en la nueva colección casi idénticas. pinit pull and bear

Estas botas pudimos vérselas a otras influencers y famosas como Natalia, la ex concursante de Operación Triunfo. Y, a pesar de que ya no están a la venta, la firma ha vuelto a sacar unas casi idénticas que no pueden faltar en tu armario en otoño. Se trata de un modelo también negro con plataforma que cuesta 39,99 euros, pero que no tiene cordones amarillos, aunque eso tiene fácil solución. Puedes comprar unos y cambiárselos para conseguir así copiar el look de Úrsula Corberó.