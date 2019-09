17 sep 2019

Todo lo que lleva María Pombo se convierte para nosotras (y para muchas de sus miles de seguidoras en Instagram, tiene 1,2 millones) en un objeto de deseo. Desde los vestidos más sencillos perfectos para el entretiempo hasta las botas cowboy más cómodas, pasando por sus vestidos de invitada. Por eso no hemos tardado en fichar el vestido de su último look. Una prenda de Mango que no llega ni a los 30 euros y que ya había llevado antes otra influencer.

El vestido es mini en color beige, con un drapeado en la parte de la falda y los tirantes muy finos. El tejido es de punto, con un ligero toque brilante que lo convierte en una prenda perfecta para adaptar de un look de día -con botas, por ejemplo, como lo lleva María- a un look de noche -con unos salones de tacón-. Cuesta 25,99 euros y hay tallas desde la XS hasta la L. Y todas disponibles, de momento. La influencer se ha puesto un jersey finito sobre los hombros de un tono muy parecido y como accesorios, unas botas altas y un bolso de piel que lleva en bandolera.

El minivestido de Mango que lleva María Pombo está disponible desde la XS hasta la L. Cuesta 25,99 euros. pinit mango

Pero nada más verlo nos ha recordado que ya se lo vimos puesto a otra influencer, también en un look sencillo con un simple bolso de piel marrón. Nos referimos a Mery Turiel, que lo lucía así en Instagram.

Mery Turiel llevó antes el vestido de Mango que ahora le hemos visto a María Pombo. pinit instagram de mery turiel

Mery le ha añadido unas cadenitas doradas que le dan un punto alegre a un estislismo 100% urbano. Añádele una cazadora vaquera cuando empiecen a bajar las temperaturas y tendrás, por muy poco dinero, uno de los looks más cómodos y estilosos del entretiempo.