19 sep 2019

Ya te lo advertimos hace unos días, cuando te dijimos que era el momento de que rescatases tus pantalones con efecto cuero... Las nuevas colecciones y nuestras influencers favoritas ya se han pronunciado sobre esta nueva tendencia que no faltará este otoño en la mayoría de armarios y looks de entretiempo. Una prenda que hace años estaba asociada al estilo más rockero, pero que ahora va mucho más allá e incluso están presentes en los looks más elegantes y chic del momento.

Los hemos visto combinados con jersey, con camisa, con blusas, con bailarinas... No hay nada que se les resista y ya se posicionan como una de las tendencias más fuertes que veremos este otoño 2019.

Y parece que ya hay una nueva influencer que ha optado por incluirlos en uno de sus últimos lookazos de entretiempo. Esta vez nos referimos a María Fernández-Rubíes, que ha optado por combinar este diseño de pantalones rectos con efecto piel y en color negro de Mango con una blusa con mangas abullonadas y semitransparentes. ¿El resultado? ¡Un lookazo espectacular!





Así que como nosotras ya estamos buscando incorporar este tipo de pantalones a nuestros próximos looks, no nos hemos podido resistir a fichar este nuevo modelo que la influencer ha encontrado en la nueva colección de Mango.

Y ¡tenemos buenísimas noticias! porque estos pantalones con efecto piel, trabillas, detalle de bolsillos y con costuras marcadas, aún están disponibles en la mayoría de tallas y lo mejor de todo es que conseguirlos solo te costará ¡29,99 euros!

Pantalón recto con costuras, 29,99 euros. pinit Mango.

¿A qué esperas para hacerte con ellos?