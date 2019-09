19 sep 2019

Tenemos que reconocerlo: Rocío Osorno es la influencer que más rápidamente agota las prendas que muestra en su perfil de Instagram. Fuera del planeta de las estrellas de televisión (Cristina Pedroche y Paula Echevarría cuentan con una plataforma extra), es la experta en moda que más y mejor conecta con sus fans. No sabemos cómo lo hace, pero hasta los looks que en las tiendas nos parecen más insustanciales, ella logra convertirlos en interesantes. No es el caso. En esta ocasión, ha elegido una prenda de Zara que es espectacular en sí misma. Y, claro, se ha agotado y, por suerte, se ha vuelto a reponer.

El espectacular jersey de mohair que aún está disponible en la nueva colección de Zara. pinit ZARA

El jersey de Zara no solo es una preciosidad: es una locura. Porque está confeccionado en mohair, la lana más dulce, cálida y abrigada, pero el diseño deja totalmente al aire un brazo y el hombro. Su punto fuerte es, precisamente, este escote asimétrico que pone en entredicho su capacidad para abrigar, pero le da el carácter sexy que ha enamorado a Rocío Osorno y, de paso, también a nosotras..

Detalle del jersey de Zara que lleva Rocío Osorno, en el que se puede apreciar perfectamente el largo a la cintura. pinit zara

Tres detalles más nos parecen francamente bonitos en este jerse de Zara. Primero, el detalle de los dos volantes que adorna el escote, pura tendencia otoño/invierno 2019-2020. Segundo, el escueto largo: a la cintura para concentrar toda la atención en la zona superior. Y tercero, el color. ¿A quién no le gusta el color morado?





El precio es un poco más elevado de lo que nos tiene acostumbradas Zara, debido a que el mohair es un tipo de lana algo más cara: 49,95 euros. De todos modos, puedes encontrar ahora mismo en todas las tiendas del low cost diseños fantásticos, que te harán olvidar que los jerséis llegan en invierno exclusivamente para abrigarnos. Eso sí: atenta a los cuidados. Cuanto más decorados, más conviene lavarlos cuidadosamente a mano y con agua templada.