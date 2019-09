17 sep 2019

El look de vaqueros y jersey híper decorado de Mery Turiel nos ha hecho ver una tendencia paradójica: no existen términos medios en las colecciones del low cost, sobre todo de Zara. O apuestas por el minimalismo más depurado, o te lanzas al maximalismo de los estampados, los brillos, los bordados, detalles y apliques. Lo que no habíamos visto hasta ahora son estos jerséis que parecen querer replicar las románticas blusas y tops del verano, profusamente decoradas con volantes, en punto. La verdad: nos parecen preciosos. Y con un punto victoriano fantástico.

La versión granate del jersey de Zara que lleva la influencer Mery Turiel. pinit ZARA

Desafortunadamente, ya no encontramos en Zara el mismo jersey rosa que lleva Mery Turiel en la campaña de Idòle, el perfume del que es imagen. Sin embargo, sí forma parte de la colección de otoño una réplica exacta en color granate que nos parece tanto o más bonito. Está confeccionado en punto pointelle y lleva dos volantes, sobre el pecho y en el cuello, además de unos calados rematados con borlas fantásticos. Vale los 25,95 euros que cuesta.

Nos hemos enamorado de este jersey lila adornado con volantes XXL. pinit ZARA

Qué maravilla que Zara se haya dejado llevar por la excentricidad de estos jerseys adornados con volantes: así podemos optar por una segunda opción maravillosa, más barroca si cabe. Se trata de un jersey de lana color lila, tejida algo más rústicamente, pero adornado con un doble volante con forma de V, del ombligo a los hombros, que va ampliando su tamaño hasta cubrir estos últimos. Es, directamente, una fantasía. (29,95 euros).

Una opción para las que no quieren dejarse llevar por la excentricidad: un jersey rojo con dos sencillos volantes que salen del cuello. pinit ZARA

La tercera opción que nos ofrece Zara es mucho más discreta en adornos, pero de un rojo vivo irresistible acompañando a las prendas con estampados como el de pata de gallo o los cuadros Príncipe de Gales. Es corto, a la cintura, y lleva el cuello redondo rematado por un volante doble que llega por encima del pecho y manga larga. El precio es el mismo: 25,95 euros. ¿Cuál te convence más?