19 sep 2019

Compartir en google plus

El malva ha sido uno de los tonos de este verano. Un color que llega en su versión más fuerte este otoño: el morado. Muchas son las firmas que han incluido prendas de esta tonalidad y cada vez son más las que se apuntan a ella. María Pombo, por ejemplo, escogió el morado para su look de invitada. Y Zara es una de las tiendas que han apostado por este color sacando a la venta un jersey asimétrico con el que marcarás la diferencia en otoño. Además, tiene disponible un top muy sexy de lentejuelas para hacerlo también por la noche. ¿Lo mejor? Su precio.





VER 10 FOTOS 10 tops y vestidos con los que presumir de espalda sexy

Por tan solo 12,99 euros, el gigante de Inditex tiene disponible en su nueva colección un top de cuello halter y manga sisa morado. Una prenda muy original por la forma del cuello y llamativa por sus apliques de lentejuelas que habla por sí sola. No necesita complementos, combínala con unos pantalones o falda negra, e incluso con unos jeans y un botín y obtendrás un look muy bonito para la noche. Pero, Zara no es la única firma que ha apostado por la combinación del morado y las lentejuelas.

Este top de Zara de lentejuelas cuesta 12,99 euros. pinit zara

Stradivarius tiene otro modelo de aún más bonito. Es un top asimétrico de un solo tirante con volante en el bajo. Los apliques de lentejuelas en este caso son de diferentes tonalidades moradas, rosas, verdes y doradas y su precio es un poco mayor: 17,99 euros. Dos prendas ideales y muy asequibles con las que deslumbrar de noche. Ya no tienes excusas para unirte a la tendencia del morado y ser la reina de la fiesta. ¿Con cuál te quedas?