7 sep 2019

Sara Carbonero no deja de hacer cosas nuevas. Además de ser la imagen de diferentes firmas de moda y belleza, es una empresaria consolidada gracias a la firma de moda, Slow Love, que tiene con otras socias y amigas, entre ellas su íntima, la también periodista Isabel Jiménez (Sara es la madrina de su primer hijo, Hugo, con el que sale en la foto). Una firma que no para de crecer (la llevan ya modelos como Vanesa Lorenzo) y que, después de haber creado una segunda línea, S by Slow Love, ahora se lanzan con la moda infantil con una colección de niños llamada Little S.

Es la primera vez que Slow Love, la firma de moda de Sara Carbonero, lanza una colección infantil. En la foto, el peto modelo Fadel que cuesta 22,75 euros. También está disponible en blanco. pinit slow love

La misma Sara Carbonero lo anunciaba en su perfil de Instagram, con un texto que describe a la perfección la filosofía de esta nueva línea infantil. "Y por fin podemos presentaros Little S. , la firma de Slow Love para los más peques. No solo es ropa bonita, sino que también encierra un mensaje de respeto hacia el planeta; con prendas sostenibles y tejidos naturales. Diseños unisex que combinan el estilo nórdico con el boho, señal de libertad e identidad de Slow. Colores suaves con estampados de estrellitas, lunas o el arcoíris, símbolo de luz y felicidad, aquello que jamás debería dejar de reflejar un niño (ni un adulto)", contaba la periodista.

Prendas y zapatos de materiales orgánicos y reciclados en los que destacan el lino y el algodón que van desde los petos más básicos en tonos neutro hasta conjuntos con ligeros estampados. Estampados que se repiten en prendas de mujer, para que las madres y los hijos puedan ir conjuntados.

Las tallas son para niños de entre 0 y 5 años y los precios rondan los 30 euros aunque estos primeros días de lanzamiento hay un montón de descuentos tanto en prendas como en calzado.

Sudadera Nabil de rayas, costaba 32 euros y ahora cuesta 27. pinit little s.

Prendas que combinan un estilo nórdico y minimalista con el toque boho que siempre ha caracterizado el estilo de Sara Carbonero y la ropa de Slow Love. Seguro que Martín y Lucas son los mejores modelos de su madre y que lucen como nadie las prendas de Little S. ¡Estamos deseando verlos!