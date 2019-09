5 sep 2019

Las botas militares triunfan esta temporada que llega de otoño/invierno y ya lo ha demostrado Úrsula Cornberó con unas de Pull&Bear. Sin embargo, las Converse de plataforma son las zapatillas que están triunfando ahora mismo. Todas las influencers han hecho de este modelo su calzado favorito que usan para todo. ¡Hasta se las hemos visto a la princesa Leonor! Y Sara Carbonero, fiel seguidora de las tendencias, no podía ser menos y también se ha hecho con ellas combinándolas de una forma sencilla, pero que nos ha encantado

Sara Carbonero combinó las zapatillas Converse con una camisa de flores y jeans claros. pinit @saracarbonero

La periodista ha hablado con sus seguidores de los contratiempos de la vuelta al cole con el hashtag #mamádramas y ha compartido el look que ha utilizado para recoger a sus hijos al primer día de colegio. Sara ha escogido un look cómodo y sencillo formado por unos jeans pitillo y una blusa de manga larga de flores, que combinó con las famosas zapatillas Converse de plataforma en color blanco (85 euros). "Primer día de cole y este año solo he llegado 15 minutos antes a por ellos. #vamosmejorando", escribió en su cuenta.

Estas son las zapatillas que también ha llevado Sara Carbonero. pinit converse

Pero la periodista ha puesto a este look tan sencillo su toque personal. Añadió un sombrero de paja con el que ha conseguido un outfit más sofisticado y original. Una forma muy diferente de combinar las Converse a la que hemos visto en las redes. Las influencers las han llevado con vestidos estampados, como ha hecho Marta Soriano, o monos, como Teresa Bass. Este modelo de Converse es un clásico que siempre ha estado de moda y que se ha reinventado siguiendo la tendencia de la plataforma. ¿Tú también las tienes?