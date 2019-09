25 sep 2019

Ya te lo advertimos cuando te enseñamos los estampados que arrasarían esta temporada de otoño/invierno, no hay firma ni influencer que no haya caído rendida a los cuadros este otoño. Y es que al igual que el camuflaje, al que ya se ha apuntado Alexandra Pereira y el resto de influencers, los cuadros se postulan como el estampado must have de la temporada. Los veremos en todas las versiones, estilos y colores, pero una vez más, los cuadros tartán han vuelto a invadir los looks más grunge y chic de la temporada.

Tanto es así, que muchas fashionistas ya han empezado a compartir sus primeras propuestas con este tipo de estampado y una de las últimas en hacerlo ha sido Carla Hinojosa. Así es, la influencer nos ha vuelto a conquistar por completo y todo con un lookazo que nos llevaríamos sin dudarlo a una cena, para salir de fiesta, a una cita, para un look normal de diario o incluso para ir al trabajo ¡nos encanta!

La it girl nos ha sorprendido con un LOOKAZO con mayúsculas formado por una camiseta estampada básica, una cazadora denim oversize, una falda midi de cuadros tartán asimétrica (más corta por la parte frontal) y para rematar, otra de las tendencias fuertes de la temporada, las botas altas.





VER 9 FOTOS No busques más: estas son las botas altas más espectaculares del low cost

Lo que más nos ha gustado de este nuevo outfit de Carla Hinojosa, es que además de ser súper chic y elegante, es muy fácil de copiar con esos tres imprescindibles que nunca faltan en el armario: camiseta básica, botas altas y cazadora denim. Pero aún nos falta la falda, así que nos hemos ido directas a la web de Lola Casademunt a la que pertenece para hacernos ya mismo con ella.

Y en la web nos hemos llevado la sorpresa, porque hemos encontrado esta misma falda, eso sí, sin ese diseño asimétrico y personalizado que le vimos a la influencer. Aún así nos encanta y por eso ya la hemos fichado en nuestra wishlist.

Falda midi cuadros, 94,95 EUR. pinit lola casademunt.

Si tú también la quieres en tu armario, aún estás a tiempo de conseguirla porque está disponible en todas las tallas y su precio es de 94,95 euros. ¿A qué esperas para incorporarla a tus looks más chic este otoño?