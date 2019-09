11 sep 2019

Compartir en google plus

Cuando hablamos de camisa oversize, puede que lo primero que se te venga a la cabeza es que te parece difícil de combinar, pero tenemos que decirte que esta será una de las prendas básicas que más veamos este otoño y que con los correctos trucos de estilo puede llegar a convertirse en nuestra mejor prenda salvavidas.

Ya te adelantamos que este otoño querrías robársela a tu chico del armario, pero lo cierto es que también podrás recurrir a la talla L de las camisas básicas de tus firmas favoritas o incluso a esos modelos amplios y con mangas abullonadas que no dejamos de ver en las nuevas colecciones esta temporada. Sea cual sea la opción que elijas, te garantizamos que el lookazo estará más que asegurado y si además decides inspirarte en los estilismos de Instagram de nuestras influencers favoritas, entonces seguro que parecerás una verdadera it girl.





VER 10 FOTOS 10 prendas con mangas abullonadas para adelantarte a las influencers

Y por si aún no lo has fichado y ya estás pensando en integrar este tipo de camisas a tus próximos looks, tenemos que decirte que la influencer Carla Hinojosa ha compartido el outfit más sencillo y a la vez elegante, con el que podrás sumarte a esta tendencia:

Carla Hinojosa ha preferido decantarse por un modelo oversize de camisa en color negro y la ha combinado con unos leggings de polipiel en el mismo color y un maxi cinturón con hebilla dorada que ha colocado en la parte alta de la cintura ¡Todo un acierto!

Y es que no solo hace más delgada porque afina la cintura, sino que es un look súper elegante sobre todo si lo combinas con unos taconazos en color nude como los que ha elegido la influencer y además ¡es súper fácil de copiar en versión low cost!

Para demostrártelo, nos hemos ido directas a Mango, H&M y a Zara, donde hemos encontrado una camisa básica en color negro por 19,99 euros que podrás escoger en la talla grande que prefieras (hay hasta la XL), unos leggings de polipiel en color negro por solo 19,99 euros y en Zara hemos dado con un cinturón similar al que ha llevado Carla y por ¡solo 17,95 euros!

1. Camisa fluida con botones de Mango (19,99 euros), 2. Leggings de polipiel de H&M (19,99 euros) y 3. Cinturón de terciopelo con hebilla cuadrada de Zara (17,95 euros). pinit Mango/H&M/ZARA.

Elegante, de tendencia y low cost ¡Ya no tienes excusas para no copiar este nuevo look de Carla Hinojosa, ni tampoco para unirte a la tendencia más top de la temporada! ¿A qué esperas?