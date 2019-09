26 sep 2019

Alba Díaz sigue manteniendo su agenda de trabajo a pesar de estar cursando sus estudios en una universidad privada de París, actividad que la obliga a desplazarse a Madrid y Barcelona cada vez que una marca la requiere. El ajetreo juega a nuestro favor, pues logramos verla con looks de noche, de fiesta o de invitada que siguen inspirándonos, sobre todo a las que buscamos un estilo menos convencional, más contemporáneo y atrevido, y que se sale un poco del consabido vestido de fiesta que solemos ver en el resto de las influencers. Esta semana, Alba no nos ha fallado y nos ha sorprendido con un lookazo genial. Y que, además, favorece a todas las tallas.

El look con camisa oversize y botas de Alba Díaz que favorece a todas.

El estilismo de Alba Díaz no puede ser, en el fondo, más sencillo: una camisa y unas botas. Pero, claro, no cualquier camisa ni cualquier par de botas. La prenda sobre la que gira todo el look es la camisa, que tiene que ser de silueta ligeramente oversize y decididamente larga. Puede servir un vestido corto camisero, siempre que no tenga detalles que se salgan del patrón habitual de la camisa. Y el toque de locura y fiesta se lo dan las botas, altísimas, hasta medio muslo, y de un color llamativo, en el casi de Alba, rosa fúcsia. Va guapísima.





Lo mejor de este look de Alba es que se puede trasladar fácilmente a las tallas grandes, pues es facilísimo encontrar en las marcas plus camisas blancas de estas características. Para triunfar con este look más allá de la 44 solo hay que tener en cuenta un par de detalles. Primero e importantísimo, optar por un cinturón más ancho: si elegimos uno tan estrecho como el que lleva Alba, se puede perder en el conjunto. Un cinturón con algo más entidad ayuda a marcar la cintura más decididamente. Segundo, elegir unas mosqueteras negras, que estilizan muchísimo la pierna: así no se advertirá demasiado el ancho extra de la caña de la bota. A triunfar.