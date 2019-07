17 jul 2019

De este estilismo de Alba Díaz nos gusta todo, una vez más. De hecho, gracias a él nos explicamos que el tándem de madre (Vicky Martín Berrocal) e hija se hayan convertido en nuestras influencers favoritas. Alba recupera del armario de su progenitora una falda evasé que, por cierto, se lleva poniendo desde que aquella se la compró, a principios de la temporada pasada. Sin embargo, la decisión de resucitarla ahora, en un momento en el que los estampados de la selva han hecho mutis por el foro, nos parece genial. Nos encanta que Alba Díaz le lleve la contraria a la plana mayor del low cost, donde el print animal está totalmente desaparecido.

El estilismo de Alba Díaz con la falda evasé propiedad de su madre, Vicky Martín Berrocal. pinit INSTAGRAM

Lo cierto es que el estampado de leopardo siempre funciona y, además, las marcas del lujo siguen editando prendas con este estampado. De ahí el acierto de Alba Díaz, que además nos pone los dientes largos con una falda que ya no nos podemos comprar, porque está más que agotada. La combina con una de sus camisetas negras favoritas (de Saint Laurent), anudada en la cintura, y zapatillas de deporte blancas.

La falda agotada de Zara que ha recuperado Alba Díaz del armario de Vicky Martín Berrocal. pinit ZARA

"Guapa eres, pero no me robes mi falda", escribió Vicky Martín Berrocal bajo la fotografía de su hija luciendo la prenda en cuestión. "Te amo", remató la madre, con un buen montón de emoticonos guiñando el ojo y llorando de risa. La verdad es que ahora que la volvemos a ver, nos da un poco de pena no habérnosla comprado en su momento, ya que llegó a estar en las rebajas de Zara con un 55% de descuento, a 12,99 euros. Una pena. Seguro que el próximo otoño se sigue llevando.