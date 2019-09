26 sep 2019

Compartir en google plus

Seguro que has escuchado hablar del estilo sport chic alguna vez. Y sí, nos referimos a esa mezcla de prendas informales e incluso deportivas o básicas, con prendas más formales. Un combo que por arte de magia hace que este estilo formal (pero informal a la vez) salga a la luz y surjan algunos de los mejores looks street style.

Pero cuando apostamos por este tipo de outfits corremos un riesgo y ese es, no compensar adecuadamente ambos estilos y acabar cayendo en un estilo demasiado informal que pueda parecer que no nos ha apetecido vestirnos esa mañana para ir a trabajar. Si te sientes identificada con esto ¡tranquila! porque queremos hacértelo mucho más fácil y por eso queremos mostrarte uno de los últimos looks sport chic que le hemos visto a la influencer María Fernández-Rubíes en Instagram.





VER 10 FOTOS Las 'influencers' tienen los 'looks' básicos para esos días en los que no sabes que ponerte

Y es que si ya caíste rendida a ese chándal tan cómodo y bonito que le vimos de Zara, ahora te pasará lo mismo con este nuevo look que nos ha propuesto y que es todo comodidad y estilazo:

Esta vez la influencer ha optado por ese clásico look de entretiempo que incluye sudadera y falda midi, pero para darle ese toque extra de estilazo, no solo ha recurrido a la táctica infalible de los outfits monocolor (que seguirá arrasando esta temporada), sino que además ha conseguido ese toque chic perfecto con un accesorio a contraste con este look: un bolso acharolado y con detalles de cadena dorados.

Y es que este tipo de bolsos, con una estética más elegante que el resto del look, son todo lo que necesitas para darle ese toque estrella y repleto de estilazo a tu outfit más cómodo.

Podrás conseguir este mismo efecto en todos tus looks básicos y con la única condición de que también incluyas alguno de tus bolsos más elegantes ¿Te atreverás a ponerlo en práctica este otoño?