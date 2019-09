27 sep 2019

Compartir en google plus

No descubrimos nada si decimos que los looks playeros de María Pombo son irreprochables, probablemente su especialidad. Incluso a estas alturas del otoño, cuando la arena y el mar requieren ya abrigarse un poquito (al menos en Cantabria, donde Pombo está pasando unos días) y hay que echarse encima más ropa además del bañador o el bikini. Justo en esta circunstancia, la rubia influencer ha querido compartir con sus seguidoras el último descubrimiento que ha hecho en la colección de Mango: una sudadera que, según sus propias palabras, es "la sudadera más gustosa que existe". Y avisa: "Me la vais a ver mucho puesta"..

La sudadera color blanco roto de Mango que lleva María Pombo. pinit MANGO

Se trata, efectivamente, de una sudadera de la nueva colección de Mango en un blanco roto fantástico. Lleva capucha, un detalle de abrigo estupendo de cara al invierno y está confeccionada en un tejido con efecto neopreno que le confiere ese acabado suave y esa textura especial a la que se refiere María Pombo. Por lo demás, respeta el patrón clásico de las sudaderas: manga larga terminada en puños elásticos, un gran bolsillo canguro en el frontal y cordones decorativos para ajustar la capucha. Precio: imbatible. 29,99 euros.





VER 15 FOTOS 15 sudaderas de la nueva colección de Zara, Mango y H&M que podrás combinar con vaqueros o faldas

La recomendación de María Pombo no puede venir en mejor momento. La sudadera vve un momento dulcísimo, con su incursión en el terreno de los estilismos más sofisticados, acompañada de prendas lujosas con las que contrastar. Ahora mismo casi todas las tiendas del low cost proponen sudaderas con estampados retro o innovaciones de tendencia en el patrón (los largos cropped y las mangas farol que tanto vemos en Zara). Sin embargo, esta es una de las pocas sudaderas que respeta la forma clásica de la sudadera e innova en el tejido, mucho más apetecible al tacto. Nos convence. Nos encanta.