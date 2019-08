7 ago 2019

Si estás en la lista de los afortunados que este verano se han podido ir de vacaciones o estás en proceso de irte a ese destino vacacional con el que llevas soñando despierta desde hace meses, seguramente ya te hayas puesto manos a la obra o al menos habrás pensado en cómo hacer la maleta para conseguir que entre todo lo que quieres llevar en tus vacaciones.

Una maleta en la que no pueden faltar los clásicos vestidos de verano fresquitos y baratos, las prendas de crochet más ideales, los bañadores que les hemos estado fichando a las influencers y famosas todas estas semanas y por supuesto tampoco podrá faltar la prenda estrella de este verano 2019: el pareo.

Sí, has leído bien, este año el pareo se ha convertido en el gran protagonista de los mejores looks de verano de las influencers, pero no solo por esto tiene que estar en tu maleta y en tu bolsa de playa. Sino que también merece ser la prenda imprescindible porque aporta estilazo en segundos a cualquier look de playa y además se adapta a todos los estilos.

Esta vez la influencer María Pombo ha sido la encargada de recordárnoslo con este look total white con top tipo bandeau y pareo, que le hemos fichado en Instagram y que nos parece ideal.

Ambas prendas pertenecen a Savannah Morrow y concretamente este pareo que le hemos fichado a la influencer ya figura como agotado en la web de la firma.

Pero María Pombo no ha sido la única en decantarse por esta prenda playera tan versátil, de hecho también se la hemos visto a Marta Lozano en la mayoría de sus lookazos estas vacaciones.

Ella se ha atrevido con este diseño con estampado floral y volantes en el bajo, que nos llevaríamos incluso para un look de diario estas vacaciones. ¡Nos encanta!

Paula Ordovás ha sido otra de las instagramers que han caído rendidas este verano a esta prenda salvavidas. Eso sí, ella ha optado por este diseño con maxi lunares en color negro y sobre fondo crema. ¡Espectacular!

Nosotras lo tenemos claro, queremos que uno de estos pareos alegre nuestros looks playeros este verano ¿Y tú? ¿Aún no has incorporado uno a tu maleta?

