30 sep 2019

Hay determinadas tendencias que nunca desaparecen y que temporada tras temporada consiguen volver a renovarse en nuestros estilismos street style. Ocurre con los lunares, con los vestidos de flores y sobre todo con un color: el blanco.

Así es, los looks total white pisarán fuerte también este otoño y ya hay una influencer que se ha rendido a la elegancia que siempre aportan este tipo de estilismos. Esta vez nos referimos a Collage Vintage, que ha vuelto a hacer gala de su estilo sofisticado con ese punto chic que nos encanta ver en todos sus looks. Y lo mejor, es que esta vez lo ha conseguido con dos de esos básicos que puede que tengas olvidados en el fondo del armario.

¿Su apuesta? Una camiseta blanca con detalle acabado en vuelta en las mangas, y una falda midi blanca, en este caso en una tela con acabado brillante. Y como toque estrella, unas sandalias blancas con tacón bajo y un bolso tipo clutch a juego con detalles dorados.





A nosotras esa unión de falda midi blanca con camisa de manga corta a juego nos ha encantado, así que por si no tienes estos básicos aún en tu armario, hemos encontrado dos prendas en Asos y Zara con las que podrás clonarlo y además ¡en versión low cost!

La falda midi de satén la hemos encontrado en la web de Asos por 22,99 euros y la camiseta con mangas acabadas en vuelta la podrás encontrarás muy similar en la nueva colección de Zara y por solo 7,95 euros.

1. Falda midi de satén de ASOS (22,99 EUR) / 2. Camiseta de cuello redondo y manga corta acabada en vuelta (7,95 EUR). pinit ASOS/ZARA.

¡Ya no tienes excusas para no copiar este nuevo lookazo de la influencer! Además también podrás sacar partido a estos dos básicos por separado y en todos tus looks de entretiempo. ¿A qué esperas?