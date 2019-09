27 sep 2019

Aunque quedan un par de meses para que la urgencia por encontrar el look de fiesta perfecto nos apure de verdad, las más previsoras comienzan ya a explorar ideas que pueden convencernos. Tenemos suerte: las influencers comienzan la temporada alta de fiestas y eventos y tienen que lucir infinidad de nuevos looks nocturnos que nos van a ayudar muchísimo a decidirnos. Estamos preparadas para el aluvión de los vestidos de lentejuelas de rigor, pero estilismos como el que luce Collage Vintage escasean. Es atrevido, es cómodo, es rabiosamente contemporáneo y es inesperado. Perfecto si nos espera una Nochevieja larga y movidita, de esas en las que el baile dura hasta el amanecer.

El precioso sujetador de encaje con formas florales que lleva Collage Vintage. pinit ETAM

No vamos a dar rodeos: la pieza clave del look de Nochevieja de Sara Escudero es un precioso sujetador de Etam que, por suerte, cuesta solo 32,99 euros. Acaba de llegar a la tienda española, así que aún puedes comprarlo sin problemas. Es el sujetador Island, confeccionado en encaje con un dibujo de hojas, y lleva foam, aros, tirantes ajustables y cierre a la espalda. Es perfecto para las tallas de sujetador más reducidas pues el escotazo es profundo.





Aunuq eel sujetador de Etam es el protagonista absoluto del look de fiesta de Collage Vintage, nos enamora también todo lo que le rodea. En vez de complicarse la vida con un estilismo rebuscado, Sara Escudero decidió llevarlo con unos leggings negros (seguro que tienes ya uno en el armario perfecto) y una americana también negra, otra pieza que seguramente no tendrás que comprar porque ya tienes tu favorita. El look es genial: rabiosamente moderno y también muy muy sexy.