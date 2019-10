2 oct 2019

Ya estamos en octubre, pero las temperaturas todavía no han cambiado lo suficiente como para hacer el cambio de armario. El "veroño" y el calor continúan y las prendas de entretiempo se han convertido en nuestro mejor aliado para esta época. Muchas son las influencers que nos ha propuesto looks de entretiempo ideales. Es el caso de Ariadne Artiles con un vestido largo o Mery Turiel con un traje de chaqueta. En Primark está el más bonito y romántico por menos de 35 euros, sin embargo Grace Villarreal se ha encargado de enseñarnos uno cómodo e ideal que tiene como protagonista a una a blazer y un pantalón que sienta de maravilla.





VER 12 FOTOS 12 americanas baratas para afrontar con estilo el entretiempo

Es cierto que hasta ahora la combinación ganadora del entretiempo y que más habíamos visto entre las influencers era la del vestido y los botines cowboy. Pero Grace ha demostrado que no es la única. La instagramer ha optado combinar unos pantalones largos beige con una camiseta básica de manga corta blanca y una blazer de cuadros en tonalidades marrones de Arizona Vintage. Compensó las prendas largas y más abrigadas con unas sandalias de tiras blancas de Ulanka, encontrando así equilibrio perfecto.

De este look hay que destacar los pantalones escogidos. Si hace unos días nos descubría los slouchy jeans de otra marca que no es Zara y que son aún más bonitos, ahora ha encontrado unos que sientan genial. No hay más que ver las imágenes publicadas por la influencer para saber que son unos jeans perfectos. Se trata de unos pantalones de H&M de estilo recto y talle alto que están desaparecidos en la web, pero que seguro vamos a encontrar en tienda para copiar este look a Grace.