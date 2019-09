19 sep 2019

No hay semana que no tengamos en Instagram algún flechazo con un look de Primark. Desde que volvimos de vacaciones, nos hemos enamorado de este look súper barato de punto perfecto para cuando empiece el frío, hemos encontrado un vestido de invitada perfecta por menos de 20 euros, y nos quedamos prendadas de este maravilloso traje rosa que, además, hace más morena. Ahora, nuestra nueva obsesión sartorial es un conjunto con estampado de flores que pondrá una nota súper romántica y femenina a nuestros looks de entretiempo.

El conjunto de entretiempo más bonito (y barato) de Primark

Aunque a primera vista parace un vestido, en realidad se trata de un conjunto de blusa de gasa con detalle de volantes (15 euros) y falda midi con cintura elástica y vuelo (18 euros) a juego, una de las propuestas más apetecibles de Primark para el entretiempo.

La presentadora e influencer Flora González lo ha combinado, aprovechando el buen tiempo que aún hace, con unas sandalias de cuña de esparto (dándonos pistas de cómo podremos usar este look la próxima primavera), pero también quedaría ideal cuando en otoño comiencen a bajar las temperaturas con unas botas 'cowboy' y un maxi cárdigan de lana, dando forma a un look de inspiración 'folk' de plena tendencia.