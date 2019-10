2 oct 2019

Lo confesamos... Hemos estado deseando que llegase el entretiempo para ponernos nuestras zapatillas favoritas. Y no, tampoco hemos podido resistirnos a llevarlas alguno de esos días de verano y de calor, pero ahora las temperaturas ya acompañan, es el momento perfecto para que protagonicen todos nuestros looks de otoño.

Y es que hablar de entretiempo, es hablar de ese combo infalible de falda, jersey y Converse que vuelve cada otoño a nuestros mejores looks street style. Si te sientes identificada con todo esto, entonces es que tú también eres una nostálgica de estas zapatillas. Y como buena seguidora de este tipo de calzado, seguro que también eres de las que piensa que cuantos más usos tengan, más se ensucien y desgasten, más bonitas las veremos en nuestros looks





Si tú también piensas lo mismo, entonces es el momento de que fiches (si es que aún no lo has hecho) el modelo de Converse más retro y vintage de la firma: las Chuck Taylor All Star Lift Smoked Canvas High Top inspiradas en la década de los 70. Una auténtica joya para los más nostálgicos en las que ese diseño 'ahumado' que incluyen, hará que parezca que ya están envejecidas desde el primer uso.

Lo cierto es que Converse no es la primera marca de zapatos que ha apostado por ese tipo de calzado envejecido de serie y como era de esperar estas zapatillas cuentan con sus seguidores y sus detractores. Aún así a nosotras ya nos han convencido, sobre todo después de ver que Mery Turiel ya las ha incorporado a uno de sus últimos lookazos de entretiempo:

Mery Turiel las ha combinado con un jersey gris de Zara y una falda pantalón de Mango ¿El resultado? Un lookazo de entretiempo de diez que ha conquistado por completo a sus seguidoras y también a nosotras.

De hecho, estas Converse que ha lucido la influencer, han sido las más aplaudidas de este nuevo estilismo: "¡Me encantan las Converse!", "Tus zapas ¡son lo más!", "Las Converse brutales", "Gracias a ti he encontrado las zapatillas que tanto buscaba", estos han sido algunos de los muchos comentarios que hemos podido leer en la publicación.

Así que esta vez, tampoco nos hemos podido resistir y las hemos buscado en la web de Drestip para hacernos con ellas. Y lo mejor es que, además de estar disponibles en varios colores, aún podrás encontrarlas en todas las tallas y a un precio de 120 euros.

¡No te quedes sin ellas este otoño!