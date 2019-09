25 sep 2019

Lo confesamos: a partir de ya no le vamos a quitar el ojo al perfil de Instagram de Mery Turiel, con diferencia la influencer que nos descubre los vestidos de fiesta más ideales. Esta semana se ha desmarcado del resto de mujeres de la influencia de moda con un look cien por cien Nochevieja con el que nos confirma que la carrera por conseguir el outfit que arrasará ha comenzado. ¡Y todavía no estamos ni en octubre! Pero Mery tiene razón: comprar un diseño para la noche a última hora significa resignarse a lo que quede. Mejor ponerse a tiro ya para que cuanto antes llegue el flechazo. En este sentido, el vestido de Asos que Turiel ha descubierto es un candidato fuerte a enamorar. Fortísimo.

El primer look que Mery Turiel nos propone para Nochevieja está totalmente bordado y se vende en Asos. pinit asos

Se trata de un minivestido extragrande bordado enteramente de lentejuelas. Lleva mangas de blusón, cuello redondo y cintura anudada, y es de Asos Edition. En la foto puede parecer con destellos dorados, pero en realidad es verde claro. El precio no es barato, pero hay que tener encuenta la profusión del bordado de lentejuelas. Cuesta 228,99 euros. Mery Turiel lo lleva con unos pendientes de aro extragrandes de María Pascual. Son los "Nineties Earrings" y cuestan 40 euros.





El remate del look son las clásicas sandalias doradas de tiras, pronto disponibles en casi todas las tiendas del low cost porque son un clásico. Mery Turiel las lleva en la mano para la foto y sabemos porqué: ella misma lo ha contado en Instagram. "Para que sea más fácil cuando fotografiamos mi hermano y yo los looks arreglados (que llevan tacones normalmente), suelo ir en zapatillas o chanclas. Vamos andando y probando en diferentes sitios y así es más cómodo para mí en vez de moverme tanto con los tacones. Una vez vemos un sitio que nos gusta, hacemos una foto de prueba y si nos convence, entonces me pongo los tacones". Trucos de influencer.