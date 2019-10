3 oct 2019

Desde que Pilar Rubio batió su récord de apnea en 'El Hormiguero' la miramos con otros ojos. Es una mujer valiente y nos encanta que se supere a sí misma. Pero también nos encanta analizar sus estilismos y la verdad es que los últimos han sido tan de fiesta -como el que llevó a los Premios The Best- que no los tenemos en mente para nuestro armario. Pero ayer, la colaboradora de televisión acudía al programa de Toñi Moreno, 'Aquellos maravillosos años' y lo hacía con un look que, además de sentarle de escándalo, nos encanta para copiarlo. La mala noticia es que se nos va un poco de presupuesto. Las dos piezas suman más de 500 euros.

Pilar Rubio acudía al programa de Telemadrid con un traje de dos piezas de la firma Cupid Killer. pinit gtres

El traje al que nos referimos este de con estampado de serpiente en color rojo efecto cuero, con blazer con solapa de raso y pantalones ajustados que marcaban la espectacular silueta de Pilar. Lo llevó con una camiseta rockera, muy de su estilo, y unas sandalias transparentes de la firma Magrit.

Un traje que pertenece a la marca Cupid Killer cuyo lema es 'diseños con alma elegante y corazón rockero'. Más afín a Pilar, imposible. Pero también difícil de copiar, más que nada por el precio. El traje asciende a 570 euros (345 la chaqueta y 225 el pantalón). Pero si quieres echar un vistazo a la web, la cahqueta es el modelo Pison y el pantalón, el Flame.

Blazer modelo Pison de Cupid Killer (345 euros). pinit dr

Pantalón Flame de Cupid Killer (225 euros). pinit dr

Si te gusta mucho, siempre puedes ahorrar para comprártelo o hacer como nosotras, buscar una alternativa low cost. Tú eliges.