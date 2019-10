5 oct 2019

¿Quién dijo que el entretiempo no puede tener prendas más atrevidas? La bajada de temperaturas que supone el otoño no quiere decir que no podamos lucir blusas tan bonitas como la que hemos visto a esta influencer que nos ha enamorado literalmente.

Se trata de un top de Zara corto de cuello subido y manga larga con pliegues en el hombro que le dan un toque muy elegante. Pero el detalle que ha producido nuestro flechazo ha sido el pronunciado escote en su espalda perfecto para llevar en distintas ocasiones. Como pieza de arriba para un look de invitada, como blusa para una noche de fiesta o un evento más especial.

Esta maravilla de blusa está disponible en la web en todas las tallas (S, M y L) y cuesta solo 25,95€.





La ambivalente pieza se ata con una lazada a la espalda lo que la hace todavía más especial junto con un cierre abotonado también en la parte de atrás. Además, el color es uno de los tonos inconfundibles del otoño. El mostaza con el brillo del tejido satén es perfecto para elevar todavía más tus looks por ejemplo con unos jeans .