8 oct 2019

Esto era justo lo que necesitábamos. Mery Turiel ha compartido un look de entretiempo de esos que tienen todo lo que pedimos para que sea perfecto: cómodo, barato y bonito. La influencer se ha olvidado un poco de los vestidos veraniegos (aunque las altas temperaturas lo piden), como este de Zara que también tiene María Pombo y de los looks de invitada. Esta vez se ha propuesto demostrar que con poco dinero se puede renovar el armario comprando prendas funcionales y versátiles y lo ha hecho con Pull&Bear.





Mery Turiel ha compartido con sus seguidores un look que como ella misma ha explicado es para usar en el día a día del otoño: "¿Se puede vivir todo el otoño en un solo look? Porque yo me pido este". Se refiere a un estilismo formado por un jersey, una falda y unas botas de la firma de Inditex. La influencer se ha apuntado a la tendencia de las faldas midi que inundan las tiendas y se ha hecho con una de estampado floral en tonos verdes y azules. Cuesta 22,99 euros y Mery optó por combinarla con prendas negras.

Falda midi de flores de Pull&Bear (22,99 euros). pinit pull&bear

Escogió un jersey de estilo oversize (es probable que optará por una talla más de la que usa habitualmente) con mangas abullonadas en color negro. Este cuesta 22,99 euros y también lo hay disponible en verde botella y camel. Por último añadió unos botines de estilo militar también negros con el cuello acolchado (39,99 euros). Las tres prendas son perfectas para usarlas por separado y conseguir looks para todo tipo de ocasiones. La falda la puedes combinar con zapatos de tacón y una blusa y el jersey es un básico que no te vas a quitar ni en invierno. Todo un acierto con el que Mery Turiel ha vuelto a ganarnos.

Jersey negro con mangas abullonadas de Pull&Bear (22,99 euros). pinit pull&bear