8 oct 2019

Nos encanta ver a una celebrity repetir look, saber que también es del planeta Tierra y que no tiene un outfit para cada día del año. Y más, si es un ejemplo como el de Paula Echevarría que ha sabido cambiar el estilo de un vestido al combinarlo con complementos diferentes. Hace un mes, la actriz agotaba uno de nuestros vestidos favoritos de Zara y conseguía que nos quedáramos con las ganas de tenerlo en nuestro armario. Ahora ha vuelto a compartirlo con una de las tendencias del otoño: las botas militares.





Paua se hizo a finales de verano con un vestido mini cruzado de Zara. Un modelo en color crudo con escote pico y manga corta abullonada que tiene el detalle del cinturón con hebilla metálica con aplicación joyas. Costaba 29,95 euros y hablamos en pasado porque en la web está completamente agotado. La actriz lo vistió para una cena con amigos por Madrid y ahora lo ha vuelto a hacer pero con un look de día.

Este es el vestido de Zara que ha repetido Paula Echevarría. pinit zara

En su momento optó por vestirlo con sandalias negras y unos pendientes joya muy llamativos. Ahora, se ha sacado de la manga un look de entretiempo al combinarlos con unas botas de estilo militar. Paula no ha podido resistirse a la combinación ganadora que inunda Intagram de vestido más botines usando un modelo en color negro de Stradivarius con hebillas que cuestan 45,99 euros. Añadió también un bolso bandolera negro de Louis Vuitton y unas gafas de sol de Polaroid. El vestido es casi imposible copiárselo a la actriz, pero las botas son ideales y son de esas que no te quitas en todo el año.