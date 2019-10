4 oct 2019

Si hay una tendencia que este otoño-invierno viene pisando fuerte esa es la de las 'botas cowboy'. Las hemos visto en todas partes, son las protagonistas de la sección de zapatos del 'low cost' (las más baratas están en Lefties), llenan el 'street style' y se han vuelto a convertir en las favoritas de las influencers, de Sara Carbonero a Mery Turiel y, por supuesto, Paula Echevarría, que ha sumado un par más a su colección.





En esta ocasión, Paula Echevarría se ha decantado por un modelo muy llamativo de la firma It Shoes, una de las favoritas de las famosas e influencers. De caña media y en color blanco, Paula Echevarría ha combinado con mucho acierto sus botas 'cowboy' con un minivestido 'black&white'. Sin embargo, aunque a nosotras nos parece un look de entretiempo de 10, hay un 'pero' en su look, y es ella misma la que lo ha puesto...

La actriz e influencer acudió a visitar a Elena Hernández, de la agencia Just Be, y allí se dio cuenta de que "me encantó todo, menos que sus botas sean más cantosas que las mías", refiriéndose a las 'cowboy' (o texanas) con estampado de vaca de su amiga, el modelo It Silvana, de la misma firma. ¿Se atreverá a copiar este llamativo modelo Paula Echevarría? Lo vamos a ver en Instagram en 3, 2, 1...