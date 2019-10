9 oct 2019

Somos muy fans de Blanca Suárez. Y no solo como actriz. Nos encanta verla cada vez que aparece en un festival de cine o en la presentación de alguna serie (es una de las protagonistas de "Las chicas del cable") porque siempre nos sorprende con algún look diferente. El último fue en el Festival de Cine de San Sebastián, donde la vimos con una de las tendencias de este otoño, el pantalón palazzo. Estaba espectacular, pero no tanto como hoy en la presentación de una carcasa para una barra de labios de Guerlain, que ella misma ha diseñado.

Blanca ha llevado un jersey de cuello cisne negro con una falda tan espectacular que ya se ha convertido en nuestro look favorito de la actriz.

Blanca Suárez acudía así de espectacular a la presentación de la carcasa para barras de labios de Guerlain que ella misma ha diseñado. pinit getty images

Un look aparentemente sencillo por arriba en el que no podemos evitar centrar nuestra atención en la minifalda negra de lunares blancos con un lazo enorme en la parte posterior, cuyas cintas llegaban más allá del suelo, a modo de cola. Un diseño de Fausto Puglisi que pertenece a su colección resort 2019.

Look de la colección Resort 2019 de Fausto Puglisi. pinit dr

La estilista de la actriz, Leticia Riestra, le puso la nota de color con unos zapatos rojos de Aquazzura, con tacón de aguja, que le hacían juego con el color de los labios. Un labial de Guerlain que no le quitaba protagonismo a su original eyeliner, que ya se está convirtiendo en una de sus señas de identidad beauty.

Blanca Suárez en la presentación de la nueva coelcción de labiales de Guerlain para la que ha diseñado su propia carcasa. pinit getty images

Como joyas, unos sencillos aros y anillos en ambas manos, todo de la firma Rabat. Aunque tenemos que decir que ningún brillo le hacía sombra a la actriz de "Las chicas del cable" a la que nunca hemos visto tan espectacular como hoy con este look. Blanca, has dejado el listón tan alto que ya estamos deseando ver qué te pones para el próximo evento.