9 oct 2019

No hay nada que nos guste más que encontrar en las fimas low cost prendas que parezcan de lujo. Y no siempre es fácil. Hay casos en los que se parecen bastante, no hay más que echar un vistazo a la lista de clones que, cada semana, nos trae Shopping Philosophy. Pero otras veces, una prenda nos recuerda a una firma en concreto, así sin más. Y es lo que nos ha pasado con esta chaqueta de Zara, que no puede ser más Chanel. No es que se hayan inspirado en una prenda de la maison francesa, se han inspirado en la esencia de la firma en general.

Esta chaqueta de zara podría haber salido, directamente, del taller de Chanel. Y por un precio increíble. pinit zara

Nos referimos a esta chaqueta de Zara. Con punto en blanco y negro que simula el tweed (tan característico de la firma francesa), es de corte oversize, lleva cuatro bolsillos delanteros y tiene botones joya. Una prenda que, cuando te la pruebas, te da la sensación de vestir un objeto de lujo. Pero por un precio mucho menor: cuesta 39,95 euros. En cuanto a la disponibilidad, hay desde la S hasta la XL. Esta última está agotada pero si es la tuya, tranquila, seguro que te vale una L porque da mucha talla.

Además, es una de las prendas más versátiles de la nueva colección de Zara porque igual te la puedes poner con unos pantalones pitillo negros que con una falda mini debajo, siempre haciendo contraste de volúmenes, como proponen en la web de la la firma de Inditex. Y un plus de estilo, nos encanta con botines planos de inspiración deportiva, como estos, también de Zara. Cuestan igual que la chaqeuta, 39,95 euros.

Botines de Zara (39,95 euros). Hay disponibilidad de números desde el 35 hasta el 42. pinit zara

En resumen, que nos encantaría comprarnos una chaqueta de Chanel de verdad pero, mientras tanto, nos conformaremos con esta inspiración de Zara.