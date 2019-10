7 oct 2019

El calor no nos da tregua y parece que el frío se está resistiendo a llegar. Con estas temperaturas da un poco de pereza ponerse a pensar en ropa abrigada, pero es que Zara ha sacado a la venta uno de esos chollos que no puedes dejar escapar. Y el que avisa no es traidor. Muchas influencers ya han empezado a compartir looks con jerseys ideales que queremos incluir en nuestro armario. Marta Riumbau se ha hecho con el más deseado de Mango, y Rocío Osorno y Mery Turiel ya se han rendido a algunos de Zara. Y sí, ha sido en el gigante de Inditex donde hemos descubierto el jersey perfecto (y las influencers todavía no lo han visto).

Con la llegada de octubre, Zara ha actualizado su sección de prendas con descuento y es ahí donde hemos descubierto una de las prendas que tiene todas las papeletas para hacerse viral. Se trata de un jersey de canalé de cuello redondo y manga larga abullonada adornada por unos botones metálicos en el puño. Está disponible en color morado, uno de los tonos que más hemos visto para el otoño, pero también negro. Cuesta 12,99 euros y no sabemos si nos gusta más por su precio o por su diseño con truco.

Este es el jersey de Zara que hace más delgada y cuesta 12,99 euros. pinit zara

Y es que, este jersey de Zara tiene el detalle de la cintura entallada. El bajo de la prenda queda ajustado al cuerpo a diferencia de la parte superior y las mangas que son más anchas. De esta forma, el jersey consigue un efecto visual en el que los hombros quedan armados y la cintura parece más fina y pequeña gracias al tejido elástico. Una prenda barata, que estiliza, hace más delgada y además es ideal? ¡Sí, la hemos encontrado! Y te aconsejamos que seas rápida en hacerte con ella porque en la web ya no está y en tienda es posible que desaparezca en un abrir y cerrar de ojos.