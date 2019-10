10 oct 2019

Estamos más que acostumbradas a que Mery Turiel nos descubra los chollazos de Zara, looks para eventos ideales y trucos de belleza como el remedio para evitar el encrespamiento y de estilismo como hizo con este look de invitada perfecto. La influencer es una especialista en sacar lo mejor de cada una con sus looks y con su última publicación nos ha desvelado el truco para hacer la cintura más delgada con una americana roja.

Y Mery Turiel lo ha hecho con una foto con la que ha recordado el viaje a Nueva York que hizo el pasado año. En esa imagen se puede ver a la influencer paseando por las calles de Manhattan con una blazer tipo vestido de color rojo. En concreto es un modelo de Zara que visitó de una forma muy original. Y es que, la instagramer no quiso llevarla como vestido y sí como chaqueta, pero mantuvo el cinturón que venía incorporado marcando así la cintura y estilizando la figura. En esta imagen no se aprecia bien el look, pero sí en otra fotografía del mismo día que compartió en su momento.

Mery combinó esta blazer con una mini falda negra y un bralette a juego. Un look muy sexy que completó con unas sandalias de tira fina también negras y un moño alto y al que añadió el truco del cinturón. Pero esta no es la única vez que la instagramer ha optado por esta forma de llevar la blazer. Hace algún tiempo también lo hizo con una de rayas de lentejuelas que visitó encima de un mini vestido negro corto. Colocó un cinturón metalizado sobre la prenda consiguiendo hacer su cintura más delgada. ¡Ya estamos tomando nota para copiarle este trucazo a Mery Turiel!