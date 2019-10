10 oct 2019

Por mucho que nos empeñemos en atrasar el cambio de armario con nuestras prendas más calentitas, lo cierto es que la bajada de temperaturas ya está empezando a hacer acto de presencia y cuando el frío se instale, definitivamente tendremos que recurrir a todas esas prendas gorditas con las que poder protegernos del frío. Así que, al igual que ya hemos pensado en todos los posibles looks de invitada de cara a este otoño o en los vestidos con manga larga para el entretiempo, es importante que pongamos ya en marcha nuestro radar para fichar todos los abrigos que querremos en nuestro armario este otoño-invierno.

Y para eso, no solo es importante que tengamos en cuenta que el abrigo en cuestión sea calentito, sino que también es esencial que tengamos en cuenta esas nuevas tendencias que van a ser un must esta temporada, para conseguir resistir al frío sí, pero con estilazo.

Así que nosotras ya hemos puesto el ojo en los abrigos tipo oversize y con estampado de cuadros, dos de las tendencias de las que más vamos a escuchar hablar este otoño y tenemos que decirte que hemos localizado uno que combina ambas y que nos parece ideal. La encargada de mostrárnoslo ha sido Pilar Rubio y esta vez con una nueva prenda de su marca de ropa de My Shop List.

Esta vez se trata de un abrigo largo con estampado de cuadros tartán XXL, con distintas tonalidades de cuadros en rojo y azul claro y con detalle de bolsillos delanteros. Un abrigo que la presentadora ha combinado con unos pantalones ajustados de polipiel en color negro y unos botines con estampado de serpiente.





El resultado de este look, no puede gustarnos más y definitivamente esta opción de maxiabrigo nos ha convencido. Así que ya lo hemos fichado en la web de My Shop List y la buena noticia es que aún no se ha agotado. La no tan buena, es que su precio en la web es de 109,95 euros, así que no se trata de una de esas prendas low cost...

Abrigo largo con estampado de cuadros Square, 109,95 EUR. pinit My shop list.

Lo que sí tenemos claro, es que ya se ha convertido en nuestra nueva prenda capricho de cara a este invierno ¿Se ha convertido también en la tuya?