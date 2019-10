14 oct 2019

Hay trajes y trajes. Y aunque reconocemos que se trata de un outfit funcional, cada vez está adaptándose más a las tendencias. De corte estrictamente masculino o con la chaqueta cropped. Ninguna firma se resiste a un giro moderno para este famoso look de dos piezas. Y la última en sorprendernos ha sido Uterqüe. En la firma de más nivel de Inditex han diseñado un traje de tweed que nos ha enamorado. Lo malo es que ha tenido tanto éxito que se está agotando por días. Te avisamos ya. ¡No te quedes sin él¡

Este traje de Uterqüe es uno de los más bonitos de la temporada. Y ya se está agotando. pinit uterqüe

Dos piezas de tejido en tweed, en gris y blanco con remates dorados en las costuras y botones cuadrados joya. Con la chaqueta corta, tipo torera, y dos bolsillos delanteros y un pantalón de tiro alto y cinturilla con los mismos remates y botones que la chaqueta. Dos piezas irresistibles que puedes llevar tanto con una blusa de lazada (como porponen en Uterqüe) o con una camisa o camiseta blanca sencilla.

La chaqueta cuesta 159 euros y el pantalón, 99 euros. No es que sea el traje más barato de las nuevas colecciones pero es, sin duda, el más bonito. Y al que le puedes sacar más partido, no solo con las piezas por separado (la chaqueta con un vaquero te quedará de 10), también para un perfecto look de invitada de invierno con el que ser la más elegante y diferente de una boda.

El pantalón del traje de Uterqüe ya está agotado. ¿Estamos ante el nuevo traje viral? pinit uterqüe

La mala noticia es que el pantalón del traje está agotado y no hay posibilidad de apuntarse a la lista de espera así que solo nos queda buscar por todas las tiendas de Uterqüe y desear ser una de las afortunadas que los encuentre.

Si no, nos tendremos que conformar con la chaqueta que también nos va a dar un gran look.