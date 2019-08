7 ago 2019

A la hora escoger una look para una boda/bautizo lo mejor es optar por una pieza con mucha presencia y que el resto sean mas bien básicas. Ya saben "menos es más". Y si tienes que elegir una falda para tu próximo evento, no lo pienses más esta falda de Uterqüe es lo único que vas a necesitar para tener el look de invitada perfecta.

La tendencia los flecos es una de las mejores formas de añadir un toque de glamour a cualquier 'look. Además, siempre viene bien tener una falda negra en la recámara y esta es simplemente perfecta. Y si necesitas otro motivo para enamorarte de esta pieza, solo falta ver el diseño, ideal para hacer que tus piernas parezcan más largas. Vamos, que todo son ganancias.

Reproducir Video: Cinco faldas midi para llevar con sandalias planas

Uterqüe ha confeccionado una falda de tejido fluido entallado con detalle plumeti. También incluye un detalle plisado que nos encanta.

¿Cómo combinarla para convertirte en la invitada perfecta? Solo tienes que buscar una blusa especial, unas sandalias de tacón, que te alarguen las piernas, y unos pendientes que le den mucha personalidad a tu estilo. Sí, lo confirmamos: estamos ante una de esas piezas que vas a querer llevar en toda ocasión. Te puedes hacer con ella por 89 euros.