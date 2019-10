15 oct 2019

Estaba claro: Mery Turiel era la influencer perfecta para lucir la tendencia años 70 que está arrasando en el low cost este otoño. Tiene el look ideal para evocar a las lánguidas musas del cine francés de la época, además de un gesto con un punto de melancolía que estaba en aquellas mujeres en plena liberación. Desde luego, este look de Mango parece sacado de una película de aquella época. Lo han llevado exactamente igual millones de mujeres que ya no cumplen 50.

La pieza principal del look años 70 de Mery Turiel: un pichi corto. pinit MANGO

La prenda principal del look es el pichi, un diseño minifaldero que triunfó en los 70 por su factura sencilla y por la libertad de movimientos que confería a las mujeres. Este diseño de Mango no puede ser más versátil: es recto, con escote en pico, bolsillos de parche y va adornado con botones metalizados. El precio es accesible: 29,99 euros.





El acierto total de Mery Turiel con este look años 70 ha sido combinar un pichi bastante austero con un jersey que no rompe totalmente el tono reposado del conjunto, pero que añade el interés de una textura metalizada. Nos encantan la combinación de negro y gris, aunque tienda un poquito a la tristeza otoñal.

El jersey de punto que lleva Mery Turiel es de Mango y entreteje hilo metalizado. pinit MANGO

Mango advierte de que el jersey de lana e hilo metalizado talla un poco más grande que lo normal, por lo que recomendamos elegir una talla menos, a no ser que lo queramos llevar oversize. El precio es bastante sensato, 39,99 euros, pues se trata de una prenda de fondo de armario que no nos cansaremos de llevar en todo el invierno.

Las espectaculares botas de caña alta de Mango que Mery Turiel ha elegido para su look años 70. pinit MANGO

El accesorio que redondea este look retro de Mery Turiel son las botas, estrellas de la tendencia del otoño-invierno. El diseño parece salido directamente de un catálogo de los años 70: llevan la punta redondeada, la caña alta y rígida y un tacón geométrico de 9 centímetros de altura. Son cien por cien piel, así que el precio es elevado: 129,99 euros. Sin embargo, te aseguramos que estas botas no pasarán de moda.

Bolso de piel con flecos y asa desmontable de Mango que lleva Mery Turiel. pinit MANGO

Como guinda, Mery Turiel quiso romper el tono oscuro del look con un bolso que evoca la herencia hippy y artesanal de la moda en los años 70. Se trata de un diseño en piel con asa desmontable, flecos y cierre metálico, de tamaño mediano. Cuesta 39,99 euros y aún lo tienes disponible en la tienda online de Mango.