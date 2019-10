15 oct 2019

Lo reconocemos: este look de Paula Echevarría acaba de posicionarse muy alto en nuestra lista de favoritos para el entretiempo. Tiene varias cosas que nos convencen muchísimo, pero sobre todo le va como anillo al dedo a la personalidad fuerte y directa de Paula, una mujer y una actriz de armas tomar. Este estilo rockero (y un poco noctámbulo) le encaja y le rejuvenece. ezcla carácter con feminidad, algo que siempre es de agradecer en los looks de moda. Y nos da un poco de descanso de tanto vestido boho, su verdadera especialidad.

Una de las cosa que más nos convencen de este look rockero de Paula Echevarría es su minimalismo: nos encanta que se decida por un total look negro para el día. Claro que cuenta con la ventaja de tener una del as minifaldas más bonitas de la colección de otoño de Zara: un diseño efecto piel adornado con volantes y con un cierre frontal mediante botonadura a presión (25,95 euros). Aún puedes hacerte con ella excepto en la talla XL: está agotadísima.

El accesorio que rompe con el tono monocromo y le aporta más interés al look son los preciosos botines estilo cowboy: un acierto mezclar el tono rockero de la falda de imitación piel y la camiseta de algodón con este calzado de súper tendencia. Desafortunadamente no quedan unidades en Cool The Sack, la firma que los vendía: se han agotado rápidamente en las rebajas (costaban 152,90 euros y se quedaron en 45,87 euros).





Por suerte, tienes muchas opciones si estás decidida a clonar este look fantástico de entretiempo de Paula Echevarría. Casi todas las tiendas del low cost tienen aún en sus colecciones diseños de botines cowboy que pueden encajar perfectamente y a un precio asequible. Eso sí: te recomendamos que elijas unos en blanco y negro, para romper en lo posible con la planicie del negro total.

Estamos viendo la combinación de botines cowboy casi con todo esta temporada: desde vestidos midi a vaqueros en todos los anchos. No te detengas demasiado a pensar si su estilo va a encajar perfectamente con cualquier prenda que tengas en tu armario. Lo interesante es buscar el contraste, así que todos los matices suman. Te los puedes poner con todo.