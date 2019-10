15 oct 2019

Ya pasó hace unos días con un vestido de efecto piel en negro de Mango. María Fernández-Rubíes, Paula Echevarría y Grace Villarreal subieron diferentes looks a sus perfiles de Instagram con el vestido en cuestión. ¿Casualidad o una campaña de la firma low cost española? Mientras despejábamos la incógnita nos ha vuelto a pasar. Hemos visto a dos influencers -de momento- con la misma prenda, también de Mango. Primero era Mery Turiel, que lo ha llevado en un look muy setentero con jersey de punto. Y ahora es María Pombo. La misma prenda pero cada una a su estilo -no es la primera vez que se 'copian'-, María con una blusa romántica y una diadema. Hablamos de este pichi negro con botones metalizados que cuesta menos de 30 euros en Mango.

El pichi está entre las novedades de nueva colección de la firma low cost. Es mini, con la parte delantera en pico y tres botones metálicos a ambos lados. Perfecto para llevar con un jersey de cuello cisne debajo, como proponen en Mango, pero también como lo llevan las influencers, con jersey grueso o con blusa. Nosotras nos decantamos por la segunda opción, por lo menos hasta que llegue el frío del invierno. María Pombo le añade, además, una diadema para hacer su look todavía más romántico.

Este pichi de Mango que ya es el favorito de Mery Turiel y María Pombo (29,99 euros). pinit mango

Un pichi que tú también vas a querer porque te lo puedes poner con absolutamente todo y cuesta solo 29,99 euros. Además, hay tallas de sobra en la web, desde la XS hasta la XL. Aunque ya sabemos que cuando las influencers llevan algo no tarda mucho en agotarse. Lo decimos por experiencia.

Añádele unas medias tupidas y unas botas altas cuando llegue el invierno y tendrás la perfecta prenda comodín, de esas que te resuelven más de un look cuando no sabes qué ponerte.

¿Y tú? ¿Te animas con el pichi de las influencers?