7 oct 2019

María Pombo se ha ido de compras a Mango y, además de hacerse con el vestido más sexy que también tiene Mery Turiel y la sudadera más gustosa, se ha hecho con un peto de inspiración setentera que nos ha encantado. Al parecer, a la influencer le gusta mucho este tipo de prenda que le hemos visto en más ocasiones y en diferentes modelos. En verano se hizo con uno de los más bonitos de la temporada en color marrón y ahora ha comprado uno en color negro que podría haber sido la prenda estrella de los años 70. María no solo nos inspira con sus looks de invitada, si no también con outfits de diario que nos hace desear tenerlos en nuestro armario.

Era hace unos días, en el día previo a la boda de su hermana Marta Pombo, cuando María compartía por primera vez la prenda en cuestión. Ahora, para disfrutar de un domingo junto a su pareja Pablo Castellanos, la instagramer ha repetido look y nos ha recordado por qué nos enamoramos de su peto. Se trata de uno en color negro (que también hay disponible en vaquero) de Mango. Un modelo que cuesta 39,99 euros y su pernera de campana es lo que lo hace tan especial. Tiene también los característicos bolsillos de parche en el pecho y en las caderas.

Para ambas ocasiones en las que lo ha vestido, María optó por combinarlo con prendas blancas. La primera vez escogió una camisa de Zara de lunares, una prenda con manga para el frío de Santander, lugar donde se encontraba. Ahora, para el calor de Madrid, la influencer prefirió un look más cómodo al conjuntarlo con una camiseta de manga corta básica. Eso sí, en las dos veces completó su outfit con unas gafas de sol negras de Ray-Ban de las que no se separa nunca. Sin embargo, su color y estilo permite combinarlo con cualquier cosa y también lo puedes usar cuando llegue el frío con un jersey y botas. ¡Es perfecto!