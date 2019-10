16 oct 2019 aloña fdez. larrechi

Llevas meses buscándola. La has visto en las últimas Semanas de la Moda de Milán y Nueva York. Estás deseando encontrarla para dejar de lado tu recurrente americana negra y convertirla en la niña bonita de tu ropero. Y afortunadamente ese momento ha llegado. Porque Bershka ha rebajado su blazer rosa palo y con un precio de 17,99 euros ya no tienes excusas para no hacerte con ella.

Es probable que el rosa no esté entre tus colores favoritos a la hora de vestir, pero es innegable que en su versión palo, la menos chillona de sus variedades, ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de plantearte tus estilismos. Y por menos de 20 euros -costaba 29,99 y se ha quedado en 17,99- puedes añadir a tu armario una prenda a la que no vas a dejar de sacarle partido.

Con una camisa blanca y unos pantalones de pinzas para trabajar. Con unos vaqueros y una camiseta blanca para salir a tomar algo. Con un vestido negro para salir de fiesta o ir a cenar. Si no lo es ya, el rosa palo puede convertirse en tu color comodín a la hora de salir de un apuro o de aportar calidez a tu outfit.

En la web de la firma de Inditex todavía quedan las cuatro tallas posibles de la prenda, aunque la S y la L empiezan a agotarse. Con mangas tres cuartos y doble botonadura combinada a contraste, el blazer más apetecible del mercado tiene cierre cruzado y el cuello de solapa.

¿Te vas a resistir a esta preciosidad?