9 oct 2019

Ana Moya nos ha confirmado lo que ya sabíamos, que las prendas efecto piel son un must have en nuestro armario de otoño. Muchas son las influencers que se han unido a esta tendencia: Teresa Bass ha consiguió su look más sexy con unos pantalones de Zara, muy parecidos a los que también ha llevado Alexandra Pereira. La ropa depolipeil inunda ya las nuevas colecciones de las tiendas, de hecho, una minifalda de Zara ya se ha hecho viral. Ana Moya, tras apuntarse a la tendencia de sneakers con calcetines, lo ha hecho ahora con la del efecto piel.

La influencer lo ha hecho con un peto de Bershka que llevó para la presentación del nuevo single “Tequila & Candela” de Marlon. Ya habíamos visto esta tendencia en pantalones y faldas e incluso chaquetas, pero no en forma de peto. En concreto, el que escogió Ana de Bershka, es un modelo utility en color negro con cadena en la cintura y bolsillos en la pernera, que acaba con el puño en goma. Cuesta 35,99 euros y a pesar que parece una prenda de estilo urbana, la instagramer supo cómo combinarlo consiguiendo un look ideal para un evento.

Este es el peto de Bershka efecto peil que ha llevado Ana Moya. pinit bershka

Ana Moya añadió una camisa blanca de mangas abullonadas y otra de las tendencias del otoño: unos botines cowboy. En concreto se decantó por un modelo negro de tacón con tachuelas en el perfil de la suela de Au Revoir Cindirella. Completó el look con un cinturón negro con hebilla XL plateada. Este peto puedes llevarlo con unas seneakers y una camiseta o jersey básico o hacer como la influencer y llevarlo para un evento con unas sandalias de tacón para darle un toque aún más elegante.