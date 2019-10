15 oct 2019 aloña fdez. larrechi

Tras enseñarnos el look de oficina perfecto para este otoño, Nagore Robles demuestra que no se le escapa una tendencia. Y si hace unos días tiraba de una falda de efecto piel, ahora se deja seducir por un rosa metálico que nos encanta. Porque además de recurrir a otro 'must have' de la temporada, el acabado metalizado, lo hace en una prenda de mangas abullonadas, otra de las grandes tendencias de este año a la que también se ha apuntado la televisiva Nuria Roca. Una prenda que no se nos escapó cuando llegó a la nueva colección de Bershka y parece que a Nagore, tampoco.

La camiseta, que completó con una falda metalizada con estampado de estrellas, es de Bershka, cuesta 24,99 euros y también está disponible en negro. Sin embargo, la elección de la colaboradora de Telecinco nos parece mucho más interesante ya que el tono claro pero brillante compone un look mucho más favorecedor, en el que las mangas abullonadas aportan un toque diferente además de estilizar su figura.

Top de manga larga rosa metalizado, de Bershka (24,99 euros). pinit bershka

Esta es una de las últimas incorporaciones de la firma de Inditex a su catálogo de otoño, al que ya han empezado a llegar pantalones, camisetas y vestidos repletos de lentejuelas, brillos y acabados metalizados. Prendas ideales para lucir impecable en las fiestas de fin de año pero que, como demuestra Nagore Robles, no están reservadas exclusivamente a la noche y la fiesta.

Si quieres hacer como ella y apuntarte a la fiebre de los metalizados no dudes en combinarlos con tus jeans, tus básicas como las sudaderas o prendas en tonos neutros que equilibrarán tu estilismo. ¿Te apuntas a brillar todos los días?